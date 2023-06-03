Дачный эксперт объяснил, как бороться со слизнями и гусеницами на капусте: есть проверенный настой

Готовится это хитрое средство из лука и чеснока. Понадобятся такие ингредиенты: 10 средних чесночных головок, около 3 кг луковых очисток.

Вместо чесночных головок можно взять 1 кг перьев чеснока.

Если делаем состав на основе чесночных головок, предварительно из разминаем, измельчаем, чтобы из растения пошел сок. Перья для удобрения тоже мелко режем.

Все выбранные компоненты укладываем в десятилитровое ведро и наполняем его горячей водой до верха.

После этого держим настой около суток, процеживаем, обрызгиваем капустные кочаны вечером, без солнца.

Второй раз обрабатываем грядки через неделю-полторы. Если прошел дождь, сразу после него делаем повторную обработку. Дождевая вода смывает нанесенное средство.

Готовить настой про запас не стоит, постояв, оно утеряет все свои свойства и станет бесполезным.