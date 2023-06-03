За несколько месяцев в метро Брюсселя автоматические шторы покалечили четверых и убили одного пассажира

Смерть мужчины зафиксировали около 4:30 утра в центре города, на станции метро Rogier, прибывшие на место пожарные.

Пострадавшего удалось оперативно вытащить, но реанимировать его уже не смогли, сообщил AFP представитель пожарной охраны.

«Это уже четвертый инцидент такого рода с марта, и на этот раз, к сожалению, с фатальными последствиями», — добавил пресс-секретарь Вальтер Дериу.

В последние недели местные СМИ сообщили о нескольких случаях несчастных случаев во время открывания автоматических штор.

По словам Вальтера Дериу, до сих пор это были только «застрявшие ноги».