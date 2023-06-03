Депутат Рады написала заявление на парня из Львова за исполнение песни Цоя

3 июня депутат Верховной Рады Украины Наталья Пипа опубликовала сообщение в соцсетях, где рассказала, что вчера около 22.20 она обратилась к полицейским с заявлением на юношу из Львова, который публично исполнял под гитару песню Виктора Цоя на русском языке, тем самым якобы нарушая украинское законодательство.

Характерно, что Пипа также обнародовала видеозапись, на которой она лично просит парня прекратить петь и разговаривать на русском, однако молодой человек в нецензурной форме попросил ему не мешать.