На учения НАТО «Воздушный защитник-2023» в Германию прибыли американские F16

Цель прибытия: участие в маневрах «Воздушный защитник-2023», которые запланированы на 12 июня.

По данным ВВС, в учениях под руководством Германии примут участие 25 стран с 250 самолетами и 10 000 солдат.

Первые четыре машины прибыли на аэродром 51-й тактической эскадрильи ВВС «Иммельманн» около 17:30 в субботу, как отметил фотокорреспондент dpa.

Эти учения являются крупнейшими в истории НАТО учениями по развертыванию военно-воздушных сил.

В течение двухнедельной операции воздушное пространство над Северным и Балтийским морями будет закрыто для гражданской авиации.