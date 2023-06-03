Из-за фильма «Барби» в мире возник дефицит розовой краски

Постановщица отметила, что планировала использовать созданные компьютером изображения по минимуму.

Поэтому для съемок необходимо большое количество розовой краски для оформления декораций.

В результате в мире обнаружилась нехватка розовой флуорисцентной краски Rosco. Гервиг вспомнила, что очень любила Барди и все розовое в детстве.

Сюжет фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом построен на том, что Барби выгнали из Барбилэнда, и ей приходится строить свою жизнь в реальном мире.