Из-за фильма «Барби» в мире возник дефицит розовой краски

Постановщица отметила, что планировала использовать созданные компьютером изображения по минимуму.
Поэтому для съемок необходимо большое количество розовой краски для оформления декораций.
В результате в мире обнаружилась нехватка розовой флуорисцентной краски Rosco. Гервиг вспомнила, что очень любила Барди и все розовое в детстве.
Сюжет фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом построен на том, что Барби выгнали из Барбилэнда, и ей приходится строить свою жизнь в реальном мире.
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