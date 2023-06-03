Сийярто: Венгрия не намерена отказываться от российского газа

Он пояснил, что переход на сжиженный природный газ не сможет компенсировать Евросоюзу сокращение поставок энергоносителя из России.
Дипломат видит единственный путь преодоления энергетического кризиса в диверсификации поставок и создании инфраструктуры для СПГ.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в случае победы Реджепа Таципа Эрдогана на президентских выборах в Турции перебоев с поступлением газа по «Турецкому потоку» не будет.
Он напомнил, что в настоящее время Венгрия получает российский газ исключительно через Турцию.