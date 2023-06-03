Яна Рудковская рассказала, как похудел Леонардо ДиКаприо

23:10 2023-06-03

Продюсер Яна Рудковская рассказала, как актеру Леонардно ДиКаприо удалось сильно похудеть за короткое время.

Она сообщила, что сидела за соседним столиком с артистом, а его появление в Каннах произвело настоящий фурор.

Все заметили, что ДиКаприо сильно похудел и похорошел. Актер получил множество комплиментов.

Рудковская слышала, что ДиКаприо сбросил вес на уколах препарата «Озепмик». Это лекарство от диабета, которое в последнее время активно используется для борьбы с лишним весом.

Правда, у препарата есть достаточно серьезные побочные эффекты. Например, он может спровоцировать почечную недостаточность.

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