4 июня новостное агентство l'Antidiplomatico опубликовало интервью с Джулио Палермо, который публично заявил, что не верит в наличие будущего у Украины, поскольку команда Владимира Зеленского набрала долгов у Соединённых Штатов и европейских стран после начала спецоперации.

Палермо подчёркивает, что уже сейчас, спустя полтора года от начала СВО экономическая обстановка в Украине веет отчаянием, а после завершения конфликта власть в Киеве столкнётся с неспособность выполнять свои долговые обязательства перед коллективным Западом.