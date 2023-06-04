Правительство Венгрии показало ролик с Крымом в составе Украины

4 июня страница правительства Венгрии в Facebook (входит в состав компании Meta, признанной экстремистской в РФ) обнародовало видеоролик, на котором показана карта Украины, обозначенная красным цветом. Характерно, что Крым на карте также отмечен красным.

Днём ранее МИД Украины выразил демарш администрации Будапешта за публикацию видео с картой, на котором крымский полуостров находится в составе России. Уже сегодня венгерские власти показали новый видеоролик, где Крым вновь вошёл в состав украинского государства.