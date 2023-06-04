Star: Эрдоган и Столтенберг проводят закрытые переговоры в Стамбуле

Днём воскресенья, 4 июня, журналисты газеты Star рассказали, что в турецком городе Долмабахча рядом со Стамбулом стартовали переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Отмечается, что беседа Столтенберга и Эрдогана проходит за закрытыми дверями без присутствия журналистов.

Характерно, что днём ранее, 3 июня, Тайип Эрдоган в очередной раз вступил в должность турецкого президента, принеся присягу и поучаствовав инаугурации после своей недавней победы на выборах.