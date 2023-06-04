Анна Хилькевич рассказала, как начала пить в 14 лет и отказалась от алкоголя через два десятилетия

Звезда «Универа» призналась, что была сложным подростком и увлекалась спиртным с 14 лет. Впоследствии вредная привычка сохранилась.

Со временем она поняла, что больше не хочет пить, а состояние чистого сознания нравится ей больше.

Хилькевич снимается в кино с 16 лет. Она сыграла Машу Белову в ситкоме «Универ. Новая общага» и «Универ.10 лет спустя».

В 24 года актриса вышла замуж за Антона Покрепу, но через год развелась с ним. Сейчас она замужем за бизнесменом, имя которого скрывает.