В Крыму взломали ряд телеканалов, показав анонс контрнаступления ВСУ

Вечером 4 июня советник главы Крыма Олег Крючков написал новое сообщение в соцсетях, где заявил, что некоторые телеканалы на полуострове подверглись хакерской атаке, оказавшись взломанными. По словам Крючкова, из-за взлома телекомпании вынуждены временно отключить сигнал.

Пользователи мессенджеров публикуют видеозаписи из Крыма, на которых показано, что после влома телеканалов на них демонстрируется ролик, анонсирующий украинское контрнаступление и показанный Министерством обороны Украины утром текущего воскресенья.