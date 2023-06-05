Bild: группу Rammstein ждёт распад из-за обвинений Линдеманна в домогательствах

07:59 2023-06-05

Немецкая рок-группа Rammstein рискует распасться из-за обвинения её солиста Тилля Линдеманна в домогательствах и сексуальном насилии.

5 июня новостное агентство Bild сообщило о риске распада музыкального коллектива Rammstein, поскольку его вокалиста Тилля Линдеманна всё чаще стали обвинять в домогательствах и насилии сексуального характера над женщинами. По данным Bild, другие участники группы позиционируют себя как примерные семьянины и не хотят быть связаны с историями о сексуальном насилии.

Известно, что ранее 24-летняя девушка обвинила Линдеманна в домогательствах после концерта в Вильнюсе, утверждая, что музыкант подмешал ей что-то в текилу.