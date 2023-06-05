Amnesty International предупреждает о волне смертельной жары в Пакистане

Отчёт организации подготовлен в свете Всемирного дня окружающей среды.

В документе рассматриваются последствия экстремальной жары в Пакистане и показано, что многие люди не имеют средств для защиты от высоких температур.

По данным Amnesty, врачи сообщают об увеличении числа случаев теплового удара, одышки и головокружения, а также о большем количестве пациентов в отделениях неотложной помощи в целом.

В прошлом году в Пакистане сначала была необычно горячая весна: по данным властей, в мае в городе Джейкобад температура достигла 51 градуса.

А летом выпало рекордное количество осадков, которые привели к разрушительным наводнениям.