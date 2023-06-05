IZBA: «Три дня дождя» сорвали концерт в ЕКБ из-за разрыва отношений Викторова

5 июня Telegram-канал IZBA опубликовал голосовое сообщение от продюсера рок-группы "Три дня дождя", который рассказал о причинах срыва концерта в Екатеринбурге, прошедшего днём ранее. Продюсер подтвердил, что пришедший на мероприятие вокалист коллектива Глеб Викторов действительно был изрядно пьян и не смог полноценно выступить.

При этом респондент "Избы" напомнил, что концертный тур "Трёх дней дождя" начался ещё зимой и продолжается до сих пор, из-за чего Викторов существенно навредил своему здоровью. Кроме того, во время тура солист пережил расставание после одиннадцатилетних отношений, утверждает его продюсер.