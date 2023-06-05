Наводнение на Гаити: не менее 15 погибших

Еще восемь человек пропали без вести, сообщили в воскресенье (по местному времени) органы гражданской защиты карибского государства.

По предварительным данным, в субботу и воскресенье около 13 390 человек были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища.

Также было затоплено более 1200 домов.

Пострадали пять из десяти департаментов страны, включая столицу Порт-о-Пренс.

Сельское хозяйство сильно пострадало.

Сезон ураганов в регионе только начался и он будет длится с июня по ноябрь.

Арлин, первый тропический циклон сезона, достаточно сильный сформировался в Мексиканском заливе в пятницу.

В субботу он ослаб до шторма у западного побережья Кубы.