Катина назвала пол и имя ребенка, который должен появиться на свет в этом месяце

Исполнительница Лена Катина ждет рождения своего второго наследника в ближайшее время.

Артистка раскрыла пол и имя своего будущего ребенка в эфире программы "Звезды сошлись".

Катина утверждает, что у нее должен родиться мальчик, а имя для него выбрал муж, предприниматель Дмитрий Спиридонов. Также право голоса в этом вопросе имеет старший сын певицы, который и примет окончательное решения.

Старший наследник Катиной определит Демьян или Димьян будут звать его младшего брата.

Партнерские роды супруги отменили, т.к. Катина будет рожать посредством кесарева сечения, а Спиридонов будет находиться в соседней палате.