Солист группы Три дня дождя Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге, так как был сильно пьян

Лидер музыкального коллектива "Три дня дождя" Глеб Викторов сорвал выступление в Екатеринбурге, о чем сообщает издание "Комсомольская правда".

Концерт группы проходил 4 июня на площадке российского города "Телеклуб".

Солист коллектива был так сильно пьян, что еле стоял на ногах, а после вообще упал на сцене, продолжая исполнять композицию лежа, но микрофон выскользнул из его рук.

Сотрудники концертной площадки подняли артиста и увели за кулисы.

Организаторы дали обещание провести еще одно выступление "Три дня дождя" по тем же билетам.