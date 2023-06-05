Поплавская рекомендует Смольянинову искать себе заработок в Америке или Израиле

09:27 2023-06-05

Ведущая и актриса Яна Поплавская настоятельно рекомедует актеру Артуру Смольянинову подыскивать себе работу в Штатах или Израиле, так как в РФ ему больше нет места.

Актер Артур Смолянинов, покинувший Россию после объявления о частичной мобилизации, признался, что был "излишне эмоционален", когда высказывался о своей стране, соотечественниках и СВО.

Раскаяние коллеги оценила актриса ведущая Яна Поплавская в своем Телеграм-канале.

Смолянинов сообщил, что намерен заниматься только карьерой актера. Поплавская убеждена, что артист может участвовать в любых картинах, если те будут сниматься вне России.

Актриса заявила, что тот, кого на родине причисляют к иноагентам, террористам и экстремистам может участвовать только в проектах, съемки которых будут вестить на территории США или Израиля.

По словам Поплавской, Смольянинов хочет принять участие в новых "Елках", порадовав россиян к Новому году.

Показать следующие комментарии
Фото