Поплавская рекомендует Смольянинову искать себе заработок в Америке или Израиле

Актер Артур Смолянинов, покинувший Россию после объявления о частичной мобилизации, признался, что был "излишне эмоционален", когда высказывался о своей стране, соотечественниках и СВО.

Раскаяние коллеги оценила актриса ведущая Яна Поплавская в своем Телеграм-канале.

Смолянинов сообщил, что намерен заниматься только карьерой актера. Поплавская убеждена, что артист может участвовать в любых картинах, если те будут сниматься вне России.

Актриса заявила, что тот, кого на родине причисляют к иноагентам, террористам и экстремистам может участвовать только в проектах, съемки которых будут вестить на территории США или Израиля.

По словам Поплавской, Смольянинов хочет принять участие в новых "Елках", порадовав россиян к Новому году.