Бузова опозорилась на концерте в Омске

Ольга Бузова выступила на бесплатном концерте "Вокруг света" в Омске.

Артистка начала с исполнения композиции "Вот она я - твоя роковая ошибка", во время чего показала поклонникам свое белье с торчащей из него прокладкой.

Звезда предстала перед зрителями в ультра-коротком черном платье, активно танцуя бедрами. Все происходящее на сцене транслировалось на огромном экране.

Весь "позор" экс-ведущей "Дома 2" жители Омска могли наблюдать крупным планом.