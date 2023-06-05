Бузова опозорилась на концерте в Омске

Ольга Бузова выступила на бесплатном концерте "Вокруг света" в Омске.
Артистка начала с исполнения композиции "Вот она я - твоя роковая ошибка", во время чего показала поклонникам свое белье с торчащей из него прокладкой.
Звезда предстала перед зрителями в ультра-коротком черном платье, активно танцуя бедрами. Все происходящее на сцене транслировалось на огромном экране.
Весь "позор" экс-ведущей "Дома 2" жители Омска могли наблюдать крупным планом.
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