Поклонники напуганы болезненным видом сильно постройневшей Пеговой

Ирина Пегова сильно сбросила вес в последнее время, чем вызвала критику со стороны поклонников.

Актриса увлеклась спортивными бальными танцами после участия в телепроекте "Танцы со звездами", заметно похудев.

Знаменитость призналась в интервью, что перепробовала массу диет и тренировок пока нашла свой способ обретения стройности.

В настоящее время звезда экрана позволяет себе порции размером не более своего кулака, не пьет чай и кофе, а только чистую воду.

Ест артистка медленно, чтобы понимать, что голод утолен, а переедать не следует.

Обед занимает не менее часа, а воды обычно гораздо больше, чем еды.

Часть фанатов Ирины не оценило ее стараний, заявив, что она выглядит нездоровой. Были и те, кто восхищается Пеговой и ее силой воли.