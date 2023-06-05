Поклонники напуганы болезненным видом сильно постройневшей Пеговой

Ирина Пегова сильно сбросила вес в последнее время, чем вызвала критику со стороны поклонников.
Актриса увлеклась спортивными бальными танцами после участия в телепроекте "Танцы со звездами", заметно похудев.
Знаменитость призналась в интервью, что перепробовала массу диет и тренировок пока нашла свой способ обретения стройности.
В настоящее время звезда экрана позволяет себе порции размером не более своего кулака, не пьет чай и кофе, а только чистую воду.
Ест артистка медленно, чтобы понимать, что голод утолен, а переедать не следует.
Обед занимает не менее часа, а воды обычно гораздо больше, чем еды.
Часть фанатов Ирины не оценило ее стараний, заявив, что она выглядит нездоровой. Были и те, кто восхищается Пеговой и ее силой воли.
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