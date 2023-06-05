Ди Каприо появился на публике с 22-летней моделью Меган Рош

10:34 2023-06-05

Голливудский ловелас Леонардо Ди Каприо продолжает обращать внимание на красавиц, не достигших 25 лет. Папарацци засняли актера в обществе 22-летней моделью Меган Рош.

Этот уикенд голливудский холостяк Леонардо ДиКаприо провел в компании 22-летней модели Меган Рош, о чем сообщает TMZ.

Знаменитости отправились в путешествие на яхте после того, как автомобиль доставил их из отеля.

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    Станет ли звезда подиума очередной возлюбленной  артиста с мировым именем, вопрос. Большинство склоняется, что девушка - не более чем "мимолетная интрижка" для Ди Каприо.

    Ранее сообщалось, что звезда мирового экрана и Ирина Шейк активно общались в период проведения Каннского фестиваля.

    Лео уделял супермодели из РФ особые знаки внимания. В рамках международного события знаменитостей вместе засняли несколько раз.

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