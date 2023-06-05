Ди Каприо появился на публике с 22-летней моделью Меган Рош

Станет ли звезда подиума очередной возлюбленной артиста с мировым именем, вопрос. Большинство склоняется, что девушка - не более чем "мимолетная интрижка" для Ди Каприо.

Ранее сообщалось, что звезда мирового экрана и Ирина Шейк активно общались в период проведения Каннского фестиваля.

Лео уделял супермодели из РФ особые знаки внимания. В рамках международного события знаменитостей вместе засняли несколько раз.