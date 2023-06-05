Ди Каприо появился на публике с 22-летней моделью Меган Рош

Этот уикенд голливудский холостяк Леонардо ДиКаприо провел в компании 22-летней модели Меган Рош, о чем сообщает TMZ.
Знаменитости отправились в путешествие на яхте после того, как автомобиль доставил их из отеля.
Этот уикенд голливудский холостяк Леонардо ДиКаприо провел в компании 22-летней модели Меган Рош, о чем сообщает TMZ.
Знаменитости отправились в путешествие на яхте после того, как автомобиль доставил их из отеля.
Станет ли звезда подиума очередной возлюбленной артиста с мировым именем, вопрос. Большинство склоняется, что девушка - не более чем "мимолетная интрижка" для Ди Каприо.
Ранее сообщалось, что звезда мирового экрана и Ирина Шейк активно общались в период проведения Каннского фестиваля.
Лео уделял супермодели из РФ особые знаки внимания. В рамках международного события знаменитостей вместе засняли несколько раз.
Диана Мудреченко
Пресс-секретарь Министерства Игорь Конашенков сообщил, что вчера утром, 4 июня, подразделения Вооружённых сил Украины перешли в крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении .
Тарас Медведев
Красный Крест в Сенегале сообщает, что почти 360 человек получили ранения на демонстрации в результате конфликта, вспыхнувшего в четверг после того, как лидер оппозиции Усман Сонко был приговорен к двум годам тюремного заключения.
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