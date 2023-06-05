Многие страны направят в Квебек 700 пожарных для тушения лесных пожаров

По сообщению Radio Canada, международная помощь будет оказана в широком масштабе.

700 пожарных из Южной Африки, Австралии, Новой Зеландии и США прибудут в Канаду в ближайшие две недели.

По словам министра общественной безопасности Квебека Франсуа Боннарделя, пожарные Квебека сосредоточены на тушении около тридцати пожаров в провинции, сообщило радио в воскресенье утром. Только в Квебеке будет действовать около 150 человек.

85% лесных пожаров, угрожавших столице Новой Шотландии и Галифаксу уже взяты под контроль в субботу утром, что стабилизировало ситуацию.

Дождь также помог облегчить ситуацию, но пожар еще не потушен, сообщил Дэйв Стивс из провинциального департамента природных ресурсов.

В пятницу вечером половине из 16 000 человек, эвакуированных из пригородов к северо-востоку от Квебека.