Вокалист Quest Pistols Савлепов упал вниз головой со сцены во время концерта в Кишиневе

Вокалист популярного украинского музыкального коллектива "Quest Pistols" Антон Савлепов свалился со сцены головой вниз во время выступления в Кишиневе, о чем информирует RT.

Случай произошел 3 июня в 1-ом из ночных клубов города. Сведений о полученных травмах исполнителем пока нет.

Тот самый Савлепов состоял в браке с российской актрисой Ириной Горбачевой. Недавно знаменитости официально расстались.

Недавно бывший продюсер "Quest Pistols" Юрий Бардаш выпустил фильм о музыкантах Донбасса. Деятель музыкальной индустрии призвал поступать жестко с артистами, выступившими в поддержку Украины.