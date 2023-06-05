Более 350 человек пострадали в столкновениях в Сенегале, заявил Красный Крест

Известно, что по меньшей мере 16 человек погибли в ходе столкновений между демонстрантами и силами безопасности в столице Дакаре и родном городе Сонко Зингинчоре.

Сторонники Сонко говорят, что его осуждение по обвинению в «развращении» молодой женщины было политически мотивировано.

Они осудили то, что они назвали «кровавыми репрессиями» сил безопасности.

В воскресенье ситуация стабилизировалась.

Правительство ограничило доступ к мобильному Интернету, чтобы предотвратить распространение того, что оно назвало «подрывными сообщениями».