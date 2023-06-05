Борисова призналась в чувствах экс-супругу Булановой Радимову

Дана Борисова призналась в эфире шоу "Звезды сошлись" в симпатии к бывшему мужу Татьяны Булановой, футболисту Владиславу Радимову. Она считает его очень достойным мужчиной.

46-летняя Борисова сообщила, что общается с экс-возлюбленным певицы в соцсетях. Она не стала скрывать, что Радимов ей очень симпатичен.

Говоря о браке Булановой и Радимова, стоит отметить, что поженились они в 2005 году, а в 2016 году развелись. У экс-возлюбленных есть общий наследник Никита.

Совсем недавно исполнительница вновь вышла замок. На этот раз ее супругом стал бывший теннисист, а теперь бизнесмен Валерий Руднев, который на 19 лет младше своей избранницы. Встречалась до этого пара 3 года.