Малина с грецкий орех: гиперурожай ягоды обеспечат подкормки

Какие удобрения гарантируют малине крепкое здоровье, крупный размер ягоды, обильный урожай и отличный вкус? Их несколько, и вносить подкормки надо пошагово, отмечает автор Телеграмм-канала "Твоя дача".

Если почва истощена, в нее весной желательно внести комплексное удобрение. Для его приготовления смешать по 30 г. сульфата калия и аммиачной селитры. Добавить 40 гр. суперфосфата (пропорции на 1 кв.м). Присыпать этим составом грунт. Почву перед этим надо хорошо полить.

Отличная подкормка для малины - карбамид. Чтобы приготовить из него раствор, надо 30 гр. мочевины растворить в 10 л теплой воды и полить растения. Можно внести карбамид и в сухом виде: на 1 кв. м нужно 20 гр. мочевины. После подкормки грунт хорошо полить водой.

Для весеннего удобрения малины подойдет и аммиачная селитра. Она используется для корневого удобрения: на 1 кв.м надо 20 гр. селитры. Для внекорневых подкормок весной можно применять также раствор на основе нашатырного спирта. Готовится он из расчета 1 ст.л. нашатыря на 1 л воды.

Все эти подкормки гаратируют отличный рост, крепкое здоровье и большую урожайность малины.