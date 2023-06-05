Иран приобрел в обход санкций два Airbus A-340 у французских ВВС

Эти два самолета были выведены из эксплуатации в 2020 году, когда их заменили А-330 в соответствии с планом правительства по поддержке строительства самолетов.

Впоследствии они были проданы с аукциона по стартовой цене 80 000 евро за штуку и приобретены за 880 000 евро французской компанией LMO Aero.

Они стояли в течение двух лет в аэропорту Шатору, прежде чем были приобретены индонезийской компанией и вылетели в Джакарту в мае 2022 года.

Самолёты находились в Индонезии в течение года, без раскрытия личности их нового владельца, затем снова были зарегистрированы, на этот раз в Мали, и улетели... но уже в Иран.

В настоящее время они находятся на авиабазе Чабахар на юго-западе Ирана с 23 мая, о чем свидетельствуют спутниковые фотографии.

Подставные компании из Индонезии, страны, имеющей хорошие отношения с Ираном, в прошлом также использовались для обхода санкций и эксплуатации технологий, в том числе американских, запрещенных к продаже иранцам.