Топалов и Тодоренко высказались по поводу своего развода

Влад Топалов и Регина Тодоренко высказались относительно того, что их "развели" в Сети.

Сведения о разрыве отношений между Топаловым и Тодоренко ходят не первый день. Сама супружеская чета спокойно воспитывает наследников и не реагируют на сплетни.

На днях певец разместил в Сети видео, где пролил свет на ситуацию. 37-летний Топалов заявил, что они с женой не разводятся, а ведущая на камеры сообщила об обратном.

Тодоренко заявила, что они находятся "в процессе". При этом муж лишь улыбнулся.

Женаты знаменитости с 2019 года. У них родилось двое сыновей. Певец называет брак постоянной работой над собой.