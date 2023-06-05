Сохнет туя: какие ошибки могут привести к такому результату

Туя на участке стала модной приметой последнего времени. Но, если у одних дерево растет и зеленеет, то у других замирает и желтеет. Почему? Потому что где-то были допущены ошибки.

Одна из таких вероятных ошибок - неправильный выбор места. К примеру, деревце не любит, если вблизи проходят грунтовые воды: они вызывают гниение корней и, как следствие, - приводят к высыханию хвои и побегов.

Туя может сохнуть по причине неправильной посадки - например, при чрезмерном оголении корневой шейки, которая ведет к развитию стеблевой гнили у основания ствола.

Негативно отражаются на хвойном деревце также несоблюдение дистанции между саженцами. Это нарушает нормальный рост веток, при тесном соприкосновении им мало солнечного света. В таком случае желтеет преимущественно область контактирования с соседним растением, особенно нижний ярус.

Нельзя сажать тую в неподготовленную почву. Как излишне перенасыщенную, так и, наоборот, - бедную водой, очень плотную по структуре, без закладки дренажа.

Не понравится растению и участок в северной стороне, где мало солнца. Ему больше подходит юго-восточное или юго-западное направление.