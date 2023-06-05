Во Франции будут бороться с насилием в отношении женщин в Сети с помощью Pharos

По данным HCE, женщины и девушки стали главными фигурантами законопроекта, представленного правительством в начале мая, направленного на «защиту интернета».

Авторы проекта, надеются вдохновить правительство и парламент на поправки к существующему законодательству по защите женщин от сексуальной эксплуатации в сети.

HCE в частности предлагает узаконить возможность по использованию приложения Pharos, которое позволяет сообщать в полицию о незаконном контенте в Интернете.

Эти возможности, по словам авторов инициативы, должны быть «распространены на контент, демонстрирующий акты пыток и варварства, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и изнасилования».

Pharos в настоящее время может блокировать или удалять ссылки на детскую порнографию и террористический контент в Интернете.