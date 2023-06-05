52-летний солист На-на Политов снова стал отцом

52-летний Владимир Политов женился в 2021 году, а весной 2023 года у семейной четы появился на свет долгожданный наследник.

Артист не сообщал о радостном событии достаточно долго, опасаясь сглазить, так как паре далеко не сразу удалось зачать ребенка.

Пополнение в семействе произошло 6 апреля. Спустя месяцы счастливый родитель рассказал, что все свободное время проводит с наследником, которого назвали Артем.

Политов не стал скрывать, что часть обязанностей взял на себя. К примеру, певец держит сына столбиком после еды, моет ему голову, так как у него это не первый ребенок, а супруга пока побаивается делать это без поддержки мужа.