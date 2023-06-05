Частные компании покупают старые истребители для обучения пилотов

К примеру, такой стране, как Франция, которая имеет парк высокопроизводительных самолетов, но чей летный час стоит несколько десятков тысяч евро, нужны самолеты для имитации реальных ситуаций без больших затрат.

Поэтому армия использует частных поставщиков услуг, которые владеют самолетами старого поколения и обслуживают их для обучения французских пилотов.

Такая практика позволяет не использовать современные Rafale или Mirage в роли противника во время учений.

«Мы не можем делать все на симуляторе, всегда есть непредвиденные события, которые не вступают в игру», — отметил Пьер-Анри «Ате» Шюэ, бывший пилот французской морской авиации.

В 2017 году компания ATAC купила 63 французских истребителя, чтобы использовать их в качестве противников во время учений ВВС США.

Снятый с вооружения ВВС Франции в 2014 году после четырех десятилетий активной службы, Mirage F1 совершил свой первый полет под флагом американской частной военной компании (SMP) 22 августа.

Компания ATAC (Airborne Tactical Advantage Company, дочерняя компания гиганта Textron) приобрела 63 самолета во Франции в июле 2017 года за 21 миллион евро, чтобы использовать 45 из них в качестве ложных врагов.