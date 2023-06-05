Анисина поделилась снимком Джигурды во время его поездки в Донбасс

Актер Никита Джигурда в самом начале лета отправился в зону проведения спецоперации с гуманитарной миссией. Супруга знаменитости, фигуристка Марина Анисина поделилась в своих соцсетях новым снимком избранника супруга.

На этом кадре звезда экрана позирует вместе с военными и с оружием в руках. Джигурда облачен в камуфляжный костюм и бронежилет.

Под фото Анисина оставила мужу послание, суть которого в том, что время сейчас тяжелое, а спортсменка гордится и очень любит своего возлюбленного.

Для актера поездка в зону СВО не первая. В апреле текущего года он также был в Донбассе, о чем сообщал фанатам.