Анисина поделилась снимком Джигурды во время его поездки в Донбасс

Актер Никита Джигурда в самом начале лета отправился в зону проведения спецоперации с гуманитарной миссией. Супруга знаменитости, фигуристка Марина Анисина поделилась в своих соцсетях новым снимком избранника супруга.
На этом кадре звезда экрана позирует вместе с военными и с оружием в руках. Джигурда облачен в камуфляжный костюм и бронежилет.
Под фото Анисина оставила мужу послание, суть которого в том, что время сейчас тяжелое, а спортсменка гордится и очень любит своего возлюбленного.
Для актера поездка в зону СВО не первая. В апреле текущего года он также был в Донбассе, о чем сообщал фанатам.
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