Лукашенко: Запад не разделит Россию и Беларусь искусственными барьерами

5 июня Александр Лукашенко провёл встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым в Минске, где напомнил ему о попытках Литвы ограничить грузовое сообщение между Россией и Беларусью в 2022 году. По мнению Лукашенко, подобные решения являются актом объявления экономической войны Союзному государству со стороны Запада.

Также Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что любые западные попытки разделить Россию и Беларусь с помощью искусственных барьеров никогда не будут успешными.