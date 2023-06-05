Повалий пожаловалась, что не может купить себе жилплощадь в Москве

Исполнительница Таисия Повалий пояснила причину того, почему вот уже 17 лет арендует квартиру в российской столице. Недвижимость 58-летней артистки в Украине арестована.

В настоящее время певица с супругом и мамой снимает "трешку" на 13-м этаже в элитном жилкомплексе.

Каждый месяц за жилье Повалий выкладывает 150 000 российских рублей. Знаменитость признается, что ее не устраивает дороговизна жилплощади, но ей очень нравится эта квартира, где она проживает с 2006 года.

Артистка в летний период намерена снять дом за городом, стоимость которого в месяц составит те же 150 000 рублей.

Певица надеется, что когда-нибудь сможет позволить себе собственное жилье в РФ, но пока это нереально из-за огромного ценника на недвижимость в Москве.

Своими проблемами украинка поделилась в рамках программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Интересно, что дом в Испании Повалий смогла приобрести, где сегодня живут сын и внук артистки. Особняк с внушительной террасой расположен на курорте вблизи моря.