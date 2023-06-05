Лазарева попала на штраф в 30 000 рублей

Ведущая и юмористка Татьяна Лазарева обязана уплатить штраф за нарушение российского законодательства. На нее составлен протокол.

Оштрафовали Лазареву на 30 000 российских рублей. Оказывается, причиной административного взыскания стало отсутствие маркировки иноагент на размещенном артисткой в Сети посте.

Напомним, что после начала СВО знаменитость уехала в Испанию, где до сих пор и живет.

На начало военных действий звезда экрана и сцены и вовсе пребывала в украинской столице, откуда долгое время не могла выехать.