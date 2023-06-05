Двух британцев, разыскиваемых за крупное мошенничество, осудили во Франции

Роберт Хопкинсон нашел убежище в сельской местности Бурбонов, где в 2022 году был арестован французскими жандармами. Его сообщника Ричарда Йоварта будут судить заочно.

Расследование, проведенное жандармерией, привело к конфискации золотых монет, денег, автомобилей и двух домов, в том числе того, где жили двое мужчин, на общую сумму 1,4 миллиона евро, сообщил источник, знакомый с делом.

Жандармы также обнаружили поддельные водительские права, поддельные удостоверения личности и номерные знаки, а также парики и шиньоны.

«Находящийся в предварительном заключении с момента ареста Роберт Хопкинсон предстанет в среду с 9 утра в Монлюсоне за отмывание денег при отягчающих обстоятельствах, преступное сообщество, хранение поддельных документов, использование подделки документов, использование имени третьего лица и использование фальшивой лицензии. Его предполагаемого сообщника, находящегося в бегах, будут судить заочно. Обоим мужчинам грозит по десять лет лишения свободы», - говорится в сообщении суда.

Двое британцев подозреваются в хищениях во главе британской компании Arena Television, которая транслирует спортивные мероприятия, такие как Евро-2020, или культурные мероприятия. Они покинули Великобританию в ноябре 2021 года.

Назначенный после их ухода из Arena Television администратор отметил хищение от 250 до 300 миллионов фунтов стерлингов, сообщил AFP источник, знакомый с этим вопросом, подтверждая информацию для прессы.

Дуэт получил кредиты на оборудование для вещания, которые подельники присвоили, сообщается в британских СМИ, что стало одним из крупнейших мошенничеств в индустрии кредитования активов.

Дело является предметом уголовного расследования Управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), которое указало на своем сайте, что в феврале 2022 года оно произвело два ареста в связи с этой аферой.