В Южной Каролине преступник воспользовался пистолетом от Nintendo, чтобы ограбить магазин

По данным офиса шерифа округа Йорк, 25-летний Дэвид Джозеф Далесандро ограбил продуктовый магазин «Квик Стоп» в Шароне, небольшом городке на северо-западе Южной Каролины.

Свидетели сообщили, что 30 мая в магазин вошел человек в парике, толстовке с капюшоном и с лицом, закрытым маской, согласно пресс-релизу офиса шерифа.

На поясе он носил хорошо известный геймерам 80-х аксессуар, оружие из игры-ловушки «Утиная охота» серо-оранжевого цвета, тщательно закамуфлированное черной краской.

Грабитель показал продавцу поддельный пистолет и потребовал из кассы около 300 долларов.

Бакалейщик подчинился, не обратив внимание на вид оружия, который мог вызвать сосмнения.

Согласно пресс-релизу местных властей, заместители шерифа обнаружили Дэвида Далесандро на парковке близлежащего магазина «Dollar General» три дня спустя. Средство грабежа, киберпистолет, мужчина держал спрятанным в штанах.

Он был арестован и заключен под стражу 3 июня, игрушка, которую он использовал в качестве оружия, конфискована.