Продюсер Три дня дождя обвинил солиста коллектива Викторова в запое, из-за которого он сорвал концерт в Екатеринбурге

Представители популярного рок-коллектива "Три дня дождя" назвали причину пьяного выступления солиста группы, когда тот в невменяемом состоянии пытался отработать концерт в Екатеринбурге, о чем сообщает E1.ru.

Продюсер музыкантов информировал, что у исполнителя Глеба Викторова сейчас стадия в запоя. Оказывается, артист стал злоупотреблять горячительными напитками в период тура, который длится с зимы. Причина - расставание с избранницей.

Менеджер группы отметил, что последние 4 месяца были адом. Он пытался оказать поддержку исполнителю, но ничего не действует.

Напомним, что скандальное выступление проходило 4 июня. Викторов вышел на сцену, еле держась на ногах, а после и вовсе свалился во время исполнения одной из композиций, продолжая петь лежа, пока из рук не выпал микрофон.