Бабкина обвинила Пугачеву в том, что та плюнула на родину

Надежда Бабкина резко отзывается о покинувшей РФ Алле Пугачевой. Исполнительница народных песен отметила, что коллега сама строит свою судьбу.

Бабкина сообщила, что встретила Аллу Борисовну на церемонии прощания с кутюрье Валентином Юдашкиным. Пугачева поприветствовала Надежду Георгиевну, но разговаривать с ней не стала.

Бабкина отметила, что исполнительница в этот день ни с кем долго не общалась.

Глава театра народной песни напомнила в рамках в интервью для Ютуб-шоу Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи", что сразу после отъезда коллеги за рубеж, написала, что не может понять, как можно было получать от страны такую колоссальную поддержку, а после плюнуть на родину, пребывая на чужбине.

Знаменитость отметила, что поведение коллеги было огромным ударом для нее.