Звезда любимого фильма Спилберга Исчезающая точка Бэрри Ньюман ушел из жизни

В Штатах не стало актера Бэрри Ньюмана, который является исполнителем главной роли картины "Исчезающая точка". Знаменитости было 92 года.

О печальной новости сообщает издание Deadline.

Оказывается, артист ушел из жизни еще 11 мая, находясь в одной из клиник Нью-Йорка.

Фильм "Исчезающая точка" вышел на экраны в 1971 году и является одним из самых любимых режиссером Стивеном Спилбергом.

Ньюман играл также роль главного персонажа сериала "Петрочелли", за которую был номинирован на премии "Эмми" и "Золотой глобус".