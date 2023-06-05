Бородина опубликовала фото без макияжа, где позирует с дочкой Орловой Аней

Ведущая Ксения Бородина продемонстрировала, как выглядит без косметики.

40-летняя знаменитость выложила в Сеть соответствующий снимок в запрещенной в РФ соцсети. Звезда "Дома 2" снялась для сторис со своей маленькой крестницей Аней, матерью которой является исполнительница Ольга Орлова.

На Бородиной черная футболка и серые спортивные брюки. На руках у нее малышка. Волосы селебрити собраны в хвост, а на лице нет ни гамма макияжа.

Ранее лицом без макияжа хвасталась 49-летняя актриса и ведущая ТВ Юлия Высоцкая.