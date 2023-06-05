Google запускает кампанию против дезинформации

В ближайшие недели и месяцы образовательные видеоролики будут показаны на видеоплатформе Google YouTube, а также на Facebook и Instagram из конкурирующей метагруппы, объявила дочерняя компания Google Jigsaw в понедельник на сетевом конгрессе re:publica в Берлине.

Детали содержания кампании были разработаны совместно с партнерскими организациями Correctiv, Фондом Альфреда Ландекера, Фондом Амадеу Антонио, Das NETTZ, klicksafe и Neue Deutsche Medienmacher:innen.

Концепция отличается от аналогичной кампании в Чехии, Словакии и Польше, которые охватили почти треть населения осенью и зимой 2022 года.

Видео в Германии не вращаются вокруг определенных предубеждений, например, против беженцев из Украины или конкретных фейковых новостей, а указывают на три разных метода манипулирования.

С одной стороны, в роликах показан прием манипуляции, при котором тексты или изображения преднамеренно показываются в другом контексте.

Второе видео предостерегает от техники запугивания: здесь, например, в заголовках используются такие слова, как «драматический» или «экстремальный», чтобы вызвать эмоциональную реакцию.

Распространена и третья техника манипулирования, которая используется для намеренного отвлечения внимания от темы. Видео рекомендует не зацикливаться на внезапной смене темы или вопросе «А как же…?» вступить в разговор и вернуться к исходной теме.

Кампания основана на исследованиях психологов британских университетов Кембриджа и Бристоля, которые разработали концепцию предотвращения дезинформации («prebunking»).

Цель состоит в том, чтобы привлечь внимание зрителей к тому факту, что порой нейтральная информация предназначена только для того, чтобы обмануть людей, заставив их думать о чем-то, что не соответствует действительности.

Бет Голдберг, глава отдела исследований Jigsaw, сказала, что кампания не основана на алгоритмах, а направлена на то, чтобы охватить как можно больше людей в Германии, поэтому субтитры также предусмотрены на турецком, арабском и русском языках.