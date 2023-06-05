Пригожин сообщил о захвате украинскими военными села Берховка под Бахмутом

15:03 2023-06-05

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин признал, что украинские вооруженные силы захватили территорию под Бахмутом.

Пригожин сообщает, что украинские войска отбили часть населенного пункта Берховка к северу от Артемовска, который недавно был взят российскими частями. Он описывает это как «позор».
Украинские военные также сообщили о наступлении.

«Вооруженным силам удалось уничтожить российскую позицию в районе города», сообщил в Telegram командующий сухопутными войсками Александр Сырский: «Мы продолжаем продвигаться».

Бойцы Пригожина захватили Бахмут в прошлом месяце после нескольких месяцев боев и теперь передали там позиции регулярным частям российской армии.