Пригожин сообщил о захвате украинскими военными села Берховка под Бахмутом

Пригожин сообщает, что украинские войска отбили часть населенного пункта Берховка к северу от Артемовска, который недавно был взят российскими частями. Он описывает это как «позор».

Украинские военные также сообщили о наступлении.

«Вооруженным силам удалось уничтожить российскую позицию в районе города», сообщил в Telegram командующий сухопутными войсками Александр Сырский: «Мы продолжаем продвигаться».

Бойцы Пригожина захватили Бахмут в прошлом месяце после нескольких месяцев боев и теперь передали там позиции регулярным частям российской армии.