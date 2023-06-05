Папа Римский отправляет посланника мира в Киев и Москву

Основная цель визита – обсудить возможные пути к миру с украинскими властями.

Дзуппи является президентом Конференции итальянских епископов.

Он выходец из римской общины Сант-Эгидио, которая способствовала прекращению гражданской войны в Мозамбике в 1992 году.

С начала конфликта на Украине в феврале 2022 года Франциск и Ватикан неоднократно предлагали посредничество, но пока безуспешно.

Согласно более ранней информации от инсайдеров, Дзуппи должен встретиться отдельно с президентом Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным во время его миротворческой миссии.