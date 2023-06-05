Тихоокеанский и Балтийский флот России проводят маневры

По данным пресс-службы Тихоокеанского флота, в учениях в Японском и Охотском морях принимают участие более 60 кораблей, 35 истребителей и вертолетов, более 11 тысяч военнослужащих.

Российские военные утром в понедельник начали плановые военно-морские учения в Балтийском море.

В учениях примут участие 40 кораблей, 25 боевых самолетов и более 3500 военнослужащих, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

«В рамках маневра будут отработаны задачи по защите морских коммуникаций и баз флота», — говорится в сообщении.

Планируется, что военно-морские учения продлятся до 15 июня.

Войска обеспечения Балтийского флота России прошли учения непосредственно перед очередным маневром.