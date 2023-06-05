5 июня газета The Washington Post опубликовала интервью с представителем Североатлантического альянса Оаной Лунгеску, которая публично заявила, что в сравнении с 2021 году численность военного контингента блока НАТО в государствах Восточной Европы возросла вдвое. По данным Лунгеску, это связано со стремлениями альянса укрепить свой восточный фланг.

Оана Лунгеску утверждает, что больше всего новых военных НАТО появилось в Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии. Также Лунгеску рассказала, что ранее в Восточной Европе были четыре боевых группы Североатлантического альянса с 5 тысячами военных. Теперь же этих групп восемь, а их численность составляет 10 тысяч бойцов в совокупности.