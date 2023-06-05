Россия заявила об отказе спутника, который обеспечивал правительственную связь

Причиной неполадок стал выход из строя системы охлаждения ввиду высоких нагрузок для оборудования «Экспресс-АМ5».

Сообщается, что перебои были обнаружены 3 июня в 04.30 мск.

Часть оборудования была отключена, для сохранения аппарата на орбите.

После небольшого простоя он продолжил работу с некоторым сокращением эффективной нагрузки.

«Большинство пользователей сохранили возможность получения услуг», а тем, кто потерял ее предложили воспользоваться КА «Экспресс АМУ7» (145° в. д.) и «Экспресс АМУ3» (103° в. д.).