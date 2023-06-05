Столкнувшись с дефицитом в 441 миллион евро для завершения своего бюджета на 2023 год, гуманитарная организация недавно объявила об увольнении 1800 человек по всему миру из 20 000 сотрудников.

По данным Le Monde, большинство этих сокращений рабочих мест коснется делегаций на местах за границей.

НПО также придется закрыть 26 своих сайтов из 350.

Десятки других будут вынуждены сокращать расходы, даже несмотря на то, что они иногда работают в странах, переживающих кризис и труднопроходимую местность.

Так обстоит дело с городом Найроби в Кении, который очень тесно столкнулся с гражданской войной в Сомали.

Красный Крест действительно сталкивается со многими экономическими трудностями. Среди прочего, рост расходов, связанный с инфляцией, а также с появлением новых театров военных действий, особенно в Украине, и сокращением количества пожертвований.

Столкнувшись с этим бюджетным давлением, в МККК раздаются голоса о сокращении деятельности по оказанию гуманитарной помощи и сосредоточении внимания на основных задачах, таких как защита жертв конфликта, посещение заключенных и розыск пропавших без вести.